Первую книгу по истории Союзного государства презентовали в Минске

Первую книгу по истории Союзного государства презентовали на международной книжной выставке-ярмарке в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сегодня это единственное полноценное учебное пособие, посвященное союзной тематике.

Ведущие исторические академические и университетские центры Беларуси и России трудились над его созданием больше года. Использовались новейшие данные и актуальные документы, которые можно найти на страницах книги. Ее содержание отражает не только политический путь Союзного государства, но и экономическую, культурную, научную и другие составляющие. Издание уже используется при изучении некоторых курсов в вузах двух государств.

Оксана Солопова, заместитель декана исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (Россия):

Впервые история Союзного государства представлена в одном издании. Ведущие учебные, образовательные, академические центры Российской Федерации, Республики Беларусь объединились в написании этой работы. На сегодня она представляет несомненный интерес как для научного сообщества, так и в качестве учебного пособия.

Вадим Лакиза, директор Института истории Национальной академии наук Беларуси:

Был очень сбалансированный коллектив: и молодые ученые с креативным подходом, со своим видением, и опытные уже ученые-исследователи, которые прошли этот 25-летний путь Союзного государства в рамках своей жизни.