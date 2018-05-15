Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

Новости Беларуси. О том, как сегодня живут в самой зеленой части города, узнаем в программе «Большой город» у главы администрации Первомайского района Игоря Кудревича.

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Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника?