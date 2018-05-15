Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника?

Новости Беларуси. Власти Первомайского района готовятся к юбилею этой территорий города и приглашают жителей столицы к участию в подготовке и благоустройстве своего уголка города, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:

Ровно за год до даты 25 июня 2018 года уже стартует наш план реализации. Более 300 предприятий уже подали заявки на благоустройство территории, установки там каких-то малых архитектурных форм, скульптур, цветников.

Приглашаю жителей поучаствовать в благоустройстве территории, в составлении плана праздничных мероприятий, которые будут реализовываться в следующем году.

Есть программа «100 идей для Беларуси» – у нас есть программа «50 идей» для Первомайского района – также приглашаю.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»