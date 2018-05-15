Прямой эфир

Первомайский район Минска готовится к 50-летию. Как минчане могут участвовать в планировании праздника?

15 мая 2018 11:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Власти Первомайского района готовятся к юбилею этой территорий города и приглашают жителей столицы к участию в подготовке и благоустройстве своего уголка города, рассказали в программе «Большой город».

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Ровно за год до даты 25 июня 2018 года уже стартует наш план реализации. Более 300 предприятий уже подали заявки на благоустройство территории, установки там каких-то малых архитектурных форм, скульптур, цветников.

Приглашаю жителей поучаствовать в благоустройстве территории, в составлении плана праздничных мероприятий, которые будут реализовываться в следующем году.

Есть программа «100 идей для Беларуси» –  у нас есть программа «50 идей» для Первомайского района – также приглашаю.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

# Районы Минска # общество # Игорь Кудревич

Другие новости рубрики

Все новости
Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить»
15 мая 2018 11:40

Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить»

«Каждые 4 секунды – обращение за каким-то источником»: лифты, доставляющие книги в Нацбиблиотеке, хотят модернизировать
15 мая 2018 11:37

«Каждые 4 секунды – обращение за каким-то источником»: лифты, доставляющие книги в Нацбиблиотеке, хотят модернизировать

«Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации
15 мая 2018 11:35

«Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации