«Каждые 4 секунды – обращение за каким-то источником»: лифты, доставляющие книги в Нацбиблиотеке, хотят модернизировать

Новости Беларуси. В программе «Большой город» глава администрации Первомайского района рассказал, насколько выросло число посещений Национальной библиотеки в Минске, и что в планах изменить.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:

С момента переселения Национальной библиотеки сюда количество реальных посещений тех, кто пришел, выросло в 2,4 раза.

1 млн 800 тысяч за прошлый год посетило Национальную библиотеку.

Это постоянные симпозиумы, семинары, научная работа, посещение различных делегаций, кроме основной ее направленности. Но сегодня не только от посещений библиотеки зависит то, что мы называем «посещение». В 38 раз электронное посещение выросло за это время.

Все практически перенесены на электронные носители – и книги, и источники. И можно удаленно доступом воспользоваться.

А что касается реальных посещений, скажу такой факт, может быть, интересный: недавно с Романом Степановичем Мотульским, директором библиотеки обсуждали, что пора у него на территории модернизировать лифты, которые доставляют читателю в читальный зал заказанную книгу. Потому что каждые 4 секунды – обращение за каким-то источником.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»