Амбулаторию в жилом квартале «Магистр» откроют в мае 2018 года

Новости Беларуси. Амбулатория – один из вариантов медицинского обслуживания населения в больших городах. Как правила, кабинеты располагаются на первом этаже жилого дома, рассказали в программе «Большой город».

Амбулаторию в «Магистре» обещают открыть в конце мая. Рассчитана она на 100 посещений в смену.

Наталья Гутник, заместитель начальника управления архитектуры и строительства администрации Первомайского района г. Минска:

Лет 10 назад здесь был пустырь. Потом началось строительство арендного жилья. Сейчас вводится в эксплуатацию детская амбулатория и взрослая амбулатория.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»