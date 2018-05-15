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Ветеранский дворик и детская площадка по соседству: как ветеран ВОВ «отвоевал» территорию для отдыха в Минске

15 мая 2018 11:25
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Ветеранский дворик и детская площадка по соседству: как ветеран ВОВ «отвоевал» территорию для отдыха в Минске-0

Новости Беларуси. С легкой руки ветерана войны Василия Петровича 20 лет назад в Минске появился первый ветеранский дворик. Теперь их по столице насчитывается не менее пяти. А вскоре по соседству с площадкой для самых старших в Первомайском районе Минска оборудовали уголок и для самых маленьких. И опять-таки – с подачи ветерана, рассказали в программе «Большой город».
Василий Шишов, ветеран Великой Отечественной войны:
Ветераны приходят сюда с внуками и правнуками гулять. У нас территория позволяет – давайте детскую площадку сделаем. Решили. Сделали. Я тут руководил.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

# Районы Минска # общество # Василий Шишов

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