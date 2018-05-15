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«Очень приятно там гулять»: любимое место в Первомайском районе главы его администрации

15 мая 2018 11:35
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Новости Беларуси. В программе «Большой город» глава администрации Первомайского района рассказал, что, на его взгляд, является главной  достопримечательностью на этой территории города и где он сам любит отдыхать.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Главная достопримечательность – это Библиотека. Что касается любимых мест – я уже их называл, это многочисленная зеленая зона. Кстати,

парк Челюскинцев еще 80 лет назад – это обычный сосновый лет, не в черте даже Минска.

Потом присоединили и сделали прекрасный парк. Ботанический сад, парк Челюскинцев, парк «Минчанка», места отдыха для минчан и для меня также. Очень приятно там гулять.


Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

# Районы Минска # общество # Игорь Кудревич

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