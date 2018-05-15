Глава Первомайского района: «За три года собираемся 4 садика построить»

Новости Беларуси. Первомайский район, как и другие районы Минска, также столкнулся с проблемой перегруженности детских дошкольных учреждений. Какие планы у администрации в решении проблемы, рассказал в программе «Большой город» глава района.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:

Детских садов у нас, к сожалению, не достаточно. Сегодня у нас 12 тысяч дошколят, которые посещают детский сад.

Заполненность детских садов порядка 139 %.

Хочу здесь отметить, что согласно кодексу образования, родители могу устраивать ребенка в любое дошкольное детское учреждение. Поэтому у нас очень много приезжают из Минского района, оставляют здесь детей, идут работать. Это очень удобно. Мы ни в коем случае не против! Но для этого еще надо строить сады.

Что касается строительства и открытия: последние 2-3 года мы открыли начальную школу – среднюю школу №61. И сейчас строим в микрорайоне «Восточный», это в военном городке, там, где это необходимо – еще одну среднюю школу на 780 мест. Этим потребность закрывается полностью.

Что касается детских садиков: 5 детских садиков мы введи за последние четыре года и собираемся за следующих три года еще 4 садика строить и вводить. Этим снимем проблему перенаполненния.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»