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«Кто разбил клумбу и посадил дерево, не поставит машину на детскую площадку»: минчан призывают помогать в благоустройстве

15 мая 2018 11:22
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Новости Беларуси. Первомайский район Минска – это практически одна сплошная зеленая зона. Его называют действительно самым экологически чистым районом. Тем не менее, период благоустройства не обошел и эту часть города. Есть ли необходимость разбивать новые клумбы и высаживать деревья, рассказал в программе «Большой город»  глава администрации Первомайского района Игорь Кудревич.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:
Тот человек, который принял участие в благоустройстве – разбил клумбу, посадил дерево – он никогда не поставит на детской игровой площадке машину,

никогда не мусорит, никогда не выведет собачку на улицу гулять в детскую площадку и будет это все сохранять и ценить.

Поэтому нужно привлекать как можно больше людей к участию в благоустройстве.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»

# Районы Минска # общество # Игорь Кудревич

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