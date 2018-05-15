«Более 1 650 рублей в месяц»: почему в Первомайском районе большие зарплаты?

Новости Беларуси. Первомайский район Минска может похвастаться одной из самых высоких заработных плат в городе. За счет чего удается держать эту планку, рассказал в программе «Большой город» Игорь Кудревич.

Игорь Кудревич, глава администрации Первомайского района г. Минска:

За месяц начисленная средняя заработная плата работникам организаций района действительно составила более 1.650 рублей. Это намного больше, чем в любом другом районе. В том числе и в республике.

Основной вклад, конечно же, вносят предприятия, которые зарегистрированы и работают в Парке высоких технологий.

Не сопоставима там заработная плата в целом по народному хозяйству. Но я хочу сказать, что не только. У нас достойную заработную плату выплачивают многие предприятия. В том числе – военно-промышленного комплекса. Таких отраслей, как промышленность, строительство, оптово-розничная торговля. Это те отрасли, где намного выше средней заработная плата.

За счет чего это возможно: наши предприятия в основном работают стабильно и с довольно высокой рентабельностью продаж.

Свыше 12% последние 5 лет не опускался этот показатель. Поэтому, естественно, развитие предприятий влияет на способность выплачивать достойную заработную плату.

Первомайский район г. Минска – планы по развитию: «Большой город»