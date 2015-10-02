Отопительный сезон-2015-16: паспорта готовности получили все ЖЭСы Минска

Новости Беларуси. Еще не минус, а подготовка к отопительному сезону уже на финише. Паспорта готовности получили все без исключения столичные ЖЭСы. Несколько месяцев коммунальщики утепляли фасады, ремонтировали кровлю и проверяли теплоузлы.

У жилфонда зима на носу. Утепление домов от подвалов до крыш уже вышло на финишную прямую. А это значит, что в морозные месяцы в квартирах минчан будет тепло и комфортно.

Часть из столичных многоэтажек уже облачили в утепляющую амуницию. Над зимней обновкой каждого жилого дома несколько месяцев трудились коммунальщики. К примеру, многоэтажка по улице Логойский тракт уже отметила 30-летний юбилей, но совсем скоро будет выглядеть как новенькая.

Чтобы теплыми были не только батареи, но и отношения с соседями, на лестничной площадке минчанка установила самодельные мусорные контейнеры. Такой подход, уверена Кристина Костина, настроит на дружескую атмосферу всех жителей дома.

В рамках подготовки к отопительному сезону в Советском районе в некоторых домах модернизировали тепловые узлы, в частности, установили автоматическую систему. Теперь «регулировать столбик термометра» в квартире будут компьютерные технологии.

Павел Бобровский, главный инженер КУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 68» УП «ЖРЭО Советского района»:

В следующем году еще запланировано у нас на модернизацию оборудования еще три дома.

А здесь, как говорится, дело мастера боится. Алексей – лучший в своем деле уже второй год подряд. Вот и сегодня новоиспеченный хаус-мастер проверяет освещение, изоляцию трубопроводов и арматуры системы отопления.

Алексей Курносов, главный инженер КУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 68» УП «ЖРЭО Советского района»:

В течение всего года надо смотреть, чтобы все было в норме, чтобы не было течи, чтобы дом функционировал. А к отопительному сезону тем более.

Работа кипит, а значит отопление в столичных квартирах этой зимой будет бесперебойным. Но «теплый сезон» в квартирах, по словам специалистов, стартует только тогда, когда столбик термометра опустится ниже восьми градусов и продержится в течение пяти дней. Первыми согреют стены школ, детских садов и больниц, и только потом – жилые дома и административные здания. А чтобы не терять драгоценное тепло, специалисты советуют.

Наталья Ефимик, старший мастер КУП «Жилищно-эксплуатационный участок № 68» УП «ЖРЭО Советского района»:

Если ты зашел в подъезд, не оставляй дверь открытой. Будьте внимательны, бдительны и уважайте друг друга.

Паспорта готовности получили уже все столичные ЖЭСы. В целом в столице спецбригады привели в порядок 650 километров теплопроводов и подтвердили их исправную работоспособность. В запасе и достаточно древесного топлива и торфа. Так что в столице в любой момент могут приступить к отопительной работе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.