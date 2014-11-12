Форум ЮНИСЕФ впервые проходит в Минске 12 ноября

Новости Беларуси. Беларусь прилагает большие усилия для обеспечения благополучного счастливого детства для каждого ребенка. Об этом заявил 12 ноября заместитель премьер-министра Беларуси на международном форуме ЮНИСЕФ.

Форум ЮНИСЕФ высокого уровня, который организован по инициативе белорусской стороны, пройдет у нас впервые. В его рамках специалисты обменяются опытом в сфере защиты детей, а также обсудят актуальные проблемы в этой области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

На конференции состоится обмен мнениями, опытом и наилучшими практиками в сфере создания эффективных систем защиты детства, укрепления межведомственного взаимодействия в этом вопросе, деятельности национальных учреждений по вопросам защиты прав ребенка, а также обсуждения имеющихся проблем в этой области, актуальных для стран региона.

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Тишина, скрывающая насилие в отношении детей, должна быть нарушена! Пожалуй, такой призыв 12 ноября звучал в стенах МИДа чаще всего, причем на многих языках мира. В очередной раз Беларусь стала дискуссионной площадкой. На этот раз во главе угла — детское счастье.

С инициативой о проведении такого первого Международного форума выступила Беларусь. В сентябре во время 69 сессии Генассамблеи ООН МИД Владимир Макей познакомил многочисленных делегатов стран-участниц с основными подходами и достижениями Беларуси в области образования, здравоохранения и воспитания детей. И судя по всему, картинка оказалась более чем убедительной. 12 ноября за «круглым столом» в Минске 19 делегаций из СНГ, стран Центральной и Восточной Европы.

Мари-Пьер Пуарье, директор регионального бюро Детского фонда ООН для стран Центральной, Восточной Европы и стран СНГ:

Минск на этой неделе воистину является центром региона. Хотела бы, естественно, поблагодарить Беларусь за то, что она совместно с нашей организацией принимает эту важную региональную конференцию. И данная конференция является хорошей возможностью отметить тот прогресс, которого мы уже достигли на данном этапе, те сложности, с которыми все еще сталкиваются страны, те проблемы, которые еще сохраняются. И это также хорошая возможность в связи с празднованием 25-летия Конвенции о правах ребенка.

Детский Фонд ООН был создан в 1946. Еще через 6 лет к ЮНИСЕФ присоединилась и Беларусь. Сегодня Фонд в нашей стране реализует ряд проектов международной технической и гуманитарной помощи. И все для защиты материнства и детства. Кстати, по индексу положения детей Беларусь занимает 36 позицию среди 173 государств.

Виктор Ежик, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

Особое внимание в этом рейтинге уделяется вопросу безопасности детей вне дома. На протяжении 7 последних лет неуклонно снижается уровень детской и подростковой преступности.

Впечатляющих успехов достигла Беларусь и по формированию Института приемных семей. И вот статистика, пояснения к которой будут лишними: в 2008 в Республике было 68 детских домов-интернатов, к 2015 их останется лишь 13. Около 25% воспитанников таких учреждений вернулись в родные семьи. Остальные ребята взяты на воспитание в приемные семьи.

Виктор Якжик, заместитель Министра образования Республики Беларусь:

В Республике Беларусь практически с нуля начала формирование Института приемных семей. Был очень важен опыт ЮНИСЕФ.

Мари-Пьер Пуарье, директор регионального бюро Детского фонда ООН для стран Центральной, Восточной Европы и стран СНГ:

Дети из интернатов возвращаются в свои родные семьи. Эта тема очень интересна для ЮНИСЕФ, потому что сейчас эта проблема актуальна для региона. И во всем регионе страны стараются снизить свою зависимость от учреждений (интернатов) для детей, сократить количество таких учреждений. В качестве альтернативы, естественно, является перевод детей в семьи. А самая лучшая семья для ребенка, как известно, это его родная семья.

Развитая не по годам 5-летняя Лера помогает маме не только убирать в квартире, но и убирать из их жизни ненужных людей. Например, маминых друзей, веселых и беззаботных. На них и постоянные пьянки Елена когда-то променяла дочь. Тогда девочку забрали у горе-матери. Елена урок поняла, закодировалась и устроилась на работу. Кстати, совсем скоро ее даже ожидает повышение. Мама с дочкой сегодня говорят исключительно о будущем и стараются больше не вспоминать тяжелое для обеих прошлое.

Елена Шлыкова:

Дети — это же самое-самое. Веселая жизнь, конечно, хорошо, но дороже детей ведь ничего нету в жизни.

Защита детей от насилия — тема острая. И все участники Международной конференции сегодня в Минске сходятся в одном мнении: работа предстоит большая, но откладывать ее нельзя. Сделать невидимое видимым — задача для взрослых.