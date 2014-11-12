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Совмин утвердил график переноса выходных в 2015 году

12 ноября 2014 11:37
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Новости Беларуси. Как будем работать и отдыхать в 2015-ом? Совет Министров утвердил график переноса рабочих дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итак, о буднях: пятницу 2 января отработаем в субботу 10 января.

Таким образом, белорусы будут отдыхать четыре дня подряд – с 1 по 4 января. 5 и 6 – рабочие дни, а затем опять выходной – 7 января.

Рабочий день с понедельника 20 апреля, когда празднуется Радуница, переносится на субботу 25 апреля.

Организации могут с учетом специфики производства  переносить рабочие дни в другом  порядке в соответствии с законодательством.

# общество # Праздничные даты

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