Факсимильное издание наследия Франциска Скорины в 5 томах появится в Полоцком госуниверситете 12 ноября

Новости Беларуси. «Книжное наследие Франциска Скорины» достанется Полоцкому государственному университету. Уникальное факсимильное издание полочанам 12 ноября передаст Национальная библиотека Беларуси.

Торжественная церемония откроет серию подобных мероприятий в республике. Полоцк, родина знаменитого просветителя и первопечатника, станет первым городом, который получит в подарок первые 5 томов восстановленного шедевра. Затем издание передадут в библиотеки всех районов Витебской области.

К слову, общенациональный проект по выпуску полного сбора книг Франциска Скорины рассчитан до 2017 года и приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.