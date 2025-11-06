Первое занятие по огневой подготовке с новобранцами прошло в в/ч 5448

Теоретическая часть, отработка нормативов и выполнение начальных упражнений. Первое практическое занятие по огневой подготовке с военнослужащими нового пополнения прошло в войсковой части 5448, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для начала до автоматизма отработали сборку и разборку оружия, снаряжение магазина патронами, а также изготовку к стрельбе из различных положений. Затем наступил ответственный и немного волнительный момент – выход на огневой рубеж.

Несмотря на то, что парни только недавно встали в строй внутренних войск МВД, они уверенно демонстрируют уже приобретенные умения.

Первая стрельба – запоминающийся момент. Попробуем вам это еще больше в памяти оставить. Всем спасибо, что, самое главное, не допущены серьезные нарушения требований безопасности.