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Первое занятие по огневой подготовке с новобранцами прошло в в/ч 5448

06 ноября 2025 08:06
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Теоретическая часть, отработка нормативов и выполнение начальных упражнений. Первое практическое занятие по огневой подготовке с военнослужащими нового пополнения прошло в войсковой части 5448, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое занятие по огневой подготовке с новобранцами прошло в в/ч 5448-2

Для начала до автоматизма отработали сборку и разборку оружия, снаряжение магазина патронами, а также изготовку к стрельбе из различных положений. Затем наступил ответственный и немного волнительный момент – выход на огневой рубеж. 

Первое занятие по огневой подготовке с новобранцами прошло в в/ч 5448-4

Несмотря на то, что парни только недавно встали в строй внутренних войск МВД, они уверенно демонстрируют уже приобретенные умения.

Первое занятие по огневой подготовке с новобранцами прошло в в/ч 5448-6

Первая стрельба – запоминающийся момент. Попробуем вам это еще больше в памяти оставить. Всем спасибо, что, самое главное, не допущены серьезные нарушения требований безопасности.

Первое занятие по огневой подготовке с новобранцами прошло в в/ч 5448-8

Таким образом, бойцы уже ощутили всю ответственность настоящего мужского дела – защиты Родины с боевым оружием. После принятия военной присяги личный состав приступит к общевойсковой подготовке.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Армия Беларуси # МВД Беларуси

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