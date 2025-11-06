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Лукашенко примет участие в церемонии открытия обновлённого моста через Припять в Мозыре

06 ноября 2025 07:29
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Александр Лукашенко 6 ноября с рабочей поездкой в Гомельской области. Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия в Мозыре обновленного моста через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Он является одним из самых протяженных в стране, был построен в послевоенное время и соединял два города – Мозырь и Калинковичи – более 65 лет. Но в 2022-м состояние конструкции оценили как аварийное. И уже через год началась масштабная реконструкция. 

Лукашенко примет участие в церемонии открытия обновлённого моста через Припять в Мозыре-2

Закрытие движения через мост стало серьезным испытанием для местных жителей и перевозчиков – объезд увеличивал путь примерно на 12 километров. Поэтому строители работали в ускоренном режиме, чтобы вернуть мост в эксплуатацию. Обновленное сооружение стало современным и безопасным. Расширена проезжая часть, увеличены тротуары, обустроена отдельная дорожка для велосипедистов. На весь комплекс работ было направлено около 154 миллионов рублей. 

Открытие движения по мосту планируется сегодня, Президент примет участие в торжественной церемонии. Также планируется доклад главе государства о развитии дорожного строительства в стране. 

Отметим, в рамках пятилетней программы до 2025-го ожидается выполнение ремонта и реконструкций 18 тысяч километров автодорог. Что касается планов на следующую пятилетку, до 2030-го планируется отремонтировать порядка 25 тысяч километров.

# Александр Лукашенко # Социальная инфраструктура # Ремонт # Мосты Беларуси

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