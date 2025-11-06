Лукашенко примет участие в церемонии открытия обновлённого моста через Припять в Мозыре

Александр Лукашенко 6 ноября с рабочей поездкой в Гомельской области. Глава государства примет участие в торжественной церемонии открытия в Мозыре обновленного моста через Припять, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он является одним из самых протяженных в стране, был построен в послевоенное время и соединял два города – Мозырь и Калинковичи – более 65 лет. Но в 2022-м состояние конструкции оценили как аварийное. И уже через год началась масштабная реконструкция.