Первое белорусскоязычное издание Устава ООН показали в Минске

Новости Беларуси. 75 лет назад в этот день на конференции в Сан-Франциско представители 50 стран подписали Устав ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подписантов был и народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Инициатив, на мой взгляд, уже достаточно выдвинула в том числе и белорусская сторона. Нам, к сожалению, эта коронавирусная пандемия немножко притормозила работу над этими инициативами. Нам важно продолжать их и дальше и добиться реализации этих инициатив. Это и о торговле людьми, как вы знаете, и пояс цифрового добрососедства, это наше предложение о неразмещении и непроизводстве ракет средней и меньшей дальности, и много других.