Первое белорусскоязычное издание Устава ООН показали в Минске

Новости Беларуси. 75 лет назад в этот день на конференции в Сан-Франциско представители 50 стран подписали Устав ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подписантов был и народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев.
Новости Беларуси. 75 лет назад в этот день на конференции в Сан-Франциско представители 50 стран подписали Устав ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди подписантов был и народный комиссар иностранных дел БССР Кузьма Киселев.
26 июня в Лошицком усадебно-парковом комплексе прошла церемония, посвященная юбилейной дате. Кстати, место было выбрано неслучайно.
В 1946-1947 годах в Лошицкой усадьбе располагалось первое представительство ООН в нашей стране (Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций). Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал сохранять принципы, закрепленные в Уставе ООН.
Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Инициатив, на мой взгляд, уже достаточно выдвинула в том числе и белорусская сторона. Нам, к сожалению, эта коронавирусная пандемия немножко притормозила работу над этими инициативами. Нам важно продолжать их и дальше и добиться реализации этих инициатив. Это и о торговле людьми, как вы знаете, и пояс цифрового добрососедства, это наше предложение о неразмещении и непроизводстве ракет средней и меньшей дальности, и много других.
Также на церемонии было представлено первое в суверенной истории нашей страны белорусскоязычное издание Устава ООН. Сейчас оно доступно в интернете. Позднее бумажная версия издания будет передана в фонды Национальной библиотеки Беларуси и центральных библиотек страны.