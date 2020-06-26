Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность
Новости Беларуси. Прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время возросло количество обращений в органы внутренних дел. Граждане жалуются на оскорбления и угрозы, поступающие в их адрес на различных интернет-ресурсах, в том числе соцсетях. Для некоторых интернет воспринимается как территория вседозволенности и анонимный формат общения – как вероятность безнаказанности. В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному обществу.
Однако, Генпрокуратура напоминает, что условием свободного выражения мнений служит соблюдение культуры общения, при которой дискуссия или обсуждение не нарушают закон. За публичную клевету, оскорбления в интернете предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность. Распространение заведомо ложных, порочащих другое лицо сведений наказывается помимо штрафа арестом или ограничением свободы до 3-х лет.
Аналогичные санкции предусмотрены за умышленное унижение чести и достоинства личности, оскорбление в СМИ либо в сети интернет. Размещение на электронных ресурсах угроз с причинением вреда жизни и здоровью граждан влечет уголовное преследование, поскольку посягает на такие основополагающие права граждан, как жизнь, здоровье, неприкосновенность личной собственности. За что предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2-х лет.
Генеральная прокуратура призывает не допускать действий, нарушающих права других граждан, независимо от политических убеждений, социальной и профессиональной принадлежности. Рассмотрение органами внутренних дел обращений по указанной тематике находится на особом контроле Генеральной прокуратуры. При подтверждении фактов нарушения прав и свобод граждан виновные подлежат привлечению к ответственности.