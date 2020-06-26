Генпрокуратура: за оскорбления в интернете предусмотрены административная и уголовная ответственность

Новости Беларуси. Прокуратура призывает обдуманно и взвешенно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В последнее время возросло количество обращений в органы внутренних дел. Граждане жалуются на оскорбления и угрозы, поступающие в их адрес на различных интернет-ресурсах, в том числе соцсетях. Для некоторых интернет воспринимается как территория вседозволенности и анонимный формат общения – как вероятность безнаказанности. В период избирательных кампаний полемика и обмен мнениями достигают особого накала, что присуще любому цивилизованному обществу.