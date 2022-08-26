Первая помощь и ориентирование под водой. Как прошёл чемпионат по спасательному многоборью в Минске?

Новости Беларуси. 46 открытый чемпионат по спасательному многоборью прошел на водохранилище Вяча, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Участие приняли восемь команд Минской городской организации ОСВОД.

В силе, выносливости и ловкости соревновались более 30 участников. Необходимо было пройти три этапа. На скорость приплыть на лодке к месту импровизированного бедствия и оказать помощь пострадавшему. Далее под водой найти необходимый предмет, преодолеть препятствия, прийти к финишу по звуковым сигналам напарника. Также спасатели отработали задания на катере.

Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД:

В службе уже 12 лет, 12 лет и соревнуюсь. Подготовка ежедневная в любом случае. Ты не можешь предугадать, что тебя ждет завтра, поэтому разные вариации, разные ситуации. Ежедневная тренировка водолазов происходит независимо от того: погода, непогода, дождь, снег, мороз.

Юрий Лагутик, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД:

Основная задача наших спасателей на этих упражнениях – показать те знания, навыки и умения, которыми они должны обладать при выполнении нашей основной задачи – спасении людей на водах. Упражнения – это наша жизнь, жизнь спасателей.