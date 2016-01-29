О чем говорили Ди Каприо и Папа Римский на встрече в Ватикане

Новости Ватикана. Аудиенция состоялась накануне по просьбе актера. В прессе встреча никак не освещалась.
Как сообщает Associated Press, Папа Римский Франциск и Леонардо Ди Каприо говорили о проблемах экологии.
Ди Каприо много занимается проектами по охране окружающей среды и обратился с просьбой о встрече с Папой Римским, которому также близка эта тема.
На Международном экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе в Швейцарии Ди Каприо заявил, что его благотворительный фонд жертвует 15 миллионов долларов на проекты по защите окружающей среды, и призвал участников форума бороться с глобальным потеплением.
Напомним, Леонардо Ди Каприо помешан на защите окружающей среды.
Себе и своим родственникам актер купил электромобили, его дом оснащен солнечными батареями. Также Ди Каприо создал именной фонд по защите окружающей среды и сотрудничает с международными организациями этой направленности.
«Я сделал всё, что хотел, и умудрился сохранить голову на плечах!» – 10 высказываний Леонардо Ди Каприо о жизни и творчестве в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».