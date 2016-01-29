О чем говорили Ди Каприо и Папа Римский на встрече в Ватикане

Новости Ватикана. Аудиенция состоялась накануне по просьбе актера. В прессе встреча никак не освещалась. Как сообщает Associated Press, Папа Римский Франциск и Леонардо Ди Каприо говорили о проблемах экологии. Ди Каприо много занимается проектами по охране окружающей среды и обратился с просьбой о встрече с Папой Римским, которому также близка эта тема.





На Международном экономическом форуме, прошедшем на прошлой неделе в Швейцарии Ди Каприо заявил, что его благотворительный фонд жертвует 15 миллионов долларов на проекты по защите окружающей среды, и призвал участников форума бороться с глобальным потеплением.