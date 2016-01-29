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Государственная инвестиционная программа на 2016 год утверждена в Беларуси

29 января 2016 13:48
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Новости Беларуси. Государственная инвестиционная программа Беларуси на 2016 год утверждена указом Президента. В нее включены 99 объектов, на которые предполагается направить порядка 4,5 триллионов рублей.

Намечено начать финансирование строительства 19 новых объектов, в том числе 9 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот, детского сада, водозабора и котельной в Островце, второй искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск. Всего в 2016 году предполагается ввести 36 объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства

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