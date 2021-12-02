Самолёт Iraqi Airways отправился в Эрбиль. Что говорили беженцы перед отлётом?

Новости Беларуси. К новостям из Национального аэропорта. Очередной самолет для эвакуации беженцев Иракского Курдистана берет курс на Эрбиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту больше 420 человек, которые так и не дождались реакции Евросоюза.
В Национальном аэропорту Минск работает съемочная группа Константина Герцева.
Константин Герцев, корреспондент:
Заканчивается посадка на рейс авиакомпании Iraqi Airways по маршруту Минск – Эрбиль регистрацию прошли порядка 427 человек. Этот борт по своей комплектации вмещает 420 пассажиров, но комплектация также позволяет детей держать на руках. Поэтому самолет улетает, грубо говоря, под завязку.
Мы пообщались непосредственно с беженцами, которые сейчас улетают к себе на родину. Конечно, настроение у всех, скажем так, не очень хорошее. Потому что они прекрасно понимают, что на родине их ничего хорошего не ждет, они возвращаются на войну. Они возвращаются к своим семьям, которые голодают.
Мы не хотим обратно ехать в Ирак. Я не знаю, что я там буду делать, там небезопасно. Мы очень обеспокоены этим, но у нас нет другого пути. Мы были в лагере на границе, пытались попасть в Европу, но Польша не дала нам такой возможности.
Константин Герцев:
Уже подъехала техника для буксировки лайнера на взлетную полосу. Можно сказать «асцярожна, дзверы зачыняюцца, наступная станцыя «Эрбіль».
С начала миграционного кризиса домой вернулись около 2000 человек. Подробности здесь.