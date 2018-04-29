Брутальный праздник под вспышки фотокамер и аплодисменты: как в Минске стартовал мотосезон-2018?

Новости Беларуси. Парад байкеров под вспышки фотокамер и аплодисменты прохожих. Торжественно и массово в Минске открылся мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По улицам столицы 29 апреля проехалось несколько тысяч мотоциклистов. Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы открыли сезон традиционным заездом, который стартовал от Кургана Славы.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:

Нам дорога жизнь каждого участника дорожного движения. Это мероприятие посвящено и направлено, в том числе и на сохранение жизней.

Романтики «большой дороги» в кожаных куртках продемонстрировали зрителям различные возможности: среди них и раритетные, и современные, и отечественные модели. Поклонники бренда Harley-Davidson в сопровождении мотопатрулей ГАИ проследовали по проспекту Независимости и Победителей к площадке у Дома футбола. Это одно из самых масштабных мероприятий, которое проводится в Минске ежегодно.