Брутальный праздник под вспышки фотокамер и аплодисменты: как в Минске стартовал мотосезон-2018?

Новости Беларуси. Парад байкеров под вспышки фотокамер и аплодисменты прохожих. Торжественно и массово в Минске открылся мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Парад байкеров под вспышки фотокамер и аплодисменты прохожих. Торжественно и массово в Минске открылся мотосезон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По улицам столицы 29 апреля проехалось несколько тысяч мотоциклистов. Байкеры из Беларуси, России, стран Балтии и Западной Европы открыли сезон традиционным заездом, который стартовал от Кургана Славы.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Нам дорога жизнь каждого участника дорожного движения. Это мероприятие посвящено и направлено, в том числе и на сохранение жизней.
Романтики «большой дороги» в кожаных куртках продемонстрировали зрителям различные возможности: среди них и раритетные, и современные, и отечественные модели. Поклонники бренда Harley-Davidson в сопровождении мотопатрулей ГАИ проследовали по проспекту Независимости и Победителей к площадке у Дома футбола. Это одно из самых масштабных мероприятий, которое проводится в Минске ежегодно.
Весь день и до позднего вечера у Дома футбола будут проходить культурно-развлекательные мероприятия: уникальное шоу мировых звезд мотофристайла, шоу-рум с новыми моделями Harley-Davidson, а также выступления звезд белорусской эстрады. Брутальный праздник завершит фейерверк, который запланирован на девять вечера.