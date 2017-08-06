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Скарына ніколі не забываў, адкуль ён родам: 6 августа отмечается 500-летие белорусского книгопечатания

06 августа 2017 13:30
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Новости Беларуси. Юбилей белорусского книгопечатания. В этот день ровно 500 лет назад в Праге Франциск Скорина напечатал первую на белорусском языке книгу, совершив тем самым огромный технологический и культурный рывок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Библия полоцкого доктора стала первым печатным изданием для восточных славян. Она вышла раньше, чем английский и французский переводы, почти на 50 лет. С того момента в Праге появилось еще 20 томов именитого мастера, все они богато иллюстрированы и дополнены авторскими предисловиями и послесловиями.

Скарына ніколі не забываў, адкуль ён родам: 6 августа отмечается 500-летие белорусского книгопечатания-1

Ольга Филимонова, старший научный сотрудник Музея белорусского книгопечатания:
У кожнай выдадзенай сваёй кнізе Францыск Скарына заўсёды казаў, што кніга гэта «выложена доктором Франциском Скориной из славного города Полоцка». Нават, магчыма, з’ехаўшы адсюль назаўс ёды, ён ніколі не забываў, адкуль ён родам.

Дата 500-летия белорусского книгопечатания имеет мировую значимость и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО.

# Культура # Книги # Ольга Филимонова

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