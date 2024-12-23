Перезагрузка льноотрасли Беларуси! Как неликвидное сырьё превращают в прибыль?

Внедрение современных технологий позволяет вывести промышленность на новый уровень. Углубленной переработкой северного шелка начали заниматься на Дворецком заводе. Верно определенный подход позволил начать производство котонина с прядильными свойствами хлопка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некачественное и неликвидное сырье на новой линии превращают в товар с высокой добавленной стоимостью, который пользуется спросом за рубежом. Таким образом предприятие выполняет поручение Президента. Галина Буро посчитала, во сколько раз вырастет цена на льноволокно после, так сказать, «ударной» переработки.

Четыре новых рабочих места были созданы благодаря запуску китайской линии нового поколения по производству котонизированного льноволокна на участке «Слоним» Дворецкого льнозавода. Если раньше здесь перерабатывали лишь сырье высокого качества, то теперь и так называемый неликвид.

Галина Буро, корреспондент:

Вот такое сырье поступает на линию, оно низкосортное: жесткое, закостренное. Раньше такое продавали за копейки. Теперь же можно создать новый конкурентоспособный продукт. Низкосортный лен проходит несколько стадий очистки, вычесывается. А за счет ударно-волновой технологии в результате волокно приобретает прядильные свойства хлопка – получается котонин. А это уже ценный товар, особенно для легкой промышленности.

Наталья Дятчик, старший контрольный мастер производственного участка «Слоним» Дворецкого льнозавода:

Получаем котонизированное волокно, оно мягкое, очищенное. В дальнейшем котонизированное волокно будет добавляться в смеси к тканям, таким как шерсть, хлопок и так далее, что добавит этим тканям больше экологичности, гигроскопичности, прочности. Дворецкий завод стал третьим в стране, где наладили выпуск котонина. Создавать производства по углубленной переработке волокна Президент поручил всей льняной отрасли. Зачем продавать по низкой цене то, что можно доработать и на этом заработать. На котонин высокий спрос – все же в мире лишь несколько стран выращивают лен, в том числе Беларусь. На заводе просчитали цифры: новая линия – это выгодно.