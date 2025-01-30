Определились команды, которые сыграют в плей-офф матчах ЛЧ УЕФА

Из 36 коллективов, принявших участие в начальной стадии, восемь лучших команд прошли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут бороться в раунде плей-офф за шанс выйти в 1/8 финала. Об этом пишет ТАСС.