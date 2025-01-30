Определились команды, которые сыграют в плей-офф матчах ЛЧ УЕФА

Из 36 коллективов, принявших участие в начальной стадии, восемь лучших команд прошли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут бороться в раунде плей-офф за шанс выйти в 1/8 финала. Об этом пишет ТАСС.
Из 36 коллективов, принявших участие в начальной стадии, восемь лучших команд прошли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут бороться в раунде плей-офф за шанс выйти в 1/8 финала. Об этом пишет ТАСС.
Фото: pixabay
В 1/8 финала напрямую вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер Леверкузен», «Лилль» и «Астон Вилла». Оставшиеся команды, среди которых «Аталанта», дортмундская «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, ПСЖ, «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге», примут участие в раунде плей-офф.
Жеребьевка плей-офф раунда состоится 31 января, а матчи запланированы на 11, 12, 18 и 19 февраля. Матчи 1/8 финальной стадии начнутся 4 и 5 марта, а ответные игры пройдут 11 и 12 марта.