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Определились команды, которые сыграют в плей-офф матчах ЛЧ УЕФА

30 января 2025 07:56
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Из 36 коллективов, принявших участие в начальной стадии, восемь лучших команд прошли в 1/8 финала напрямую, а команды, занявшие места с 9-го по 24-е, будут бороться в раунде плей-офф за шанс выйти в 1/8 финала. Об этом пишет ТАСС.

Определились команды, которые сыграют в плей-офф матчах ЛЧ УЕФА-1

Фото: pixabay

В 1/8 финала напрямую вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», «Атлетико», «Байер Леверкузен», «Лилль» и «Астон Вилла». Оставшиеся команды, среди которых «Аталанта», дортмундская «Боруссия», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, ПСЖ, «Бенфика», «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг» и «Брюгге», примут участие в раунде плей-офф. 

Жеребьевка плей-офф раунда состоится 31 января, а матчи запланированы на 11, 12, 18 и 19 февраля. Матчи 1/8 финальной стадии начнутся 4 и 5 марта, а ответные игры пройдут 11 и 12 марта.

# Футбол

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