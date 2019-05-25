«Чтобы белорусы помнили этот подвиг». Легендарный козёл Малыш шёл во главе многотысячного партизанского парада в Минске

Новости Беларуси. Исторический центр Минска сегодня, 25 мая, вернулся в лето 1944-го. На улице Комсомольской прошла реконструкция партизанского парада, посвященая 75-летию освобождения Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Колонна с конницей, партизанами и подпольщиками – в годы войны шествие объединило около 30 тысяч человек и стало яркой страницей в хронике Великой Отечественной. Сегодня шаг чеканили без малого 700 юношей и девушек. В атмосферу тех лет окунулась корреспондент Кристина Федорович.

Легендарный козел по кличке Малыш практически во всеоружии. В июле 44-го парнокопытный участник стал одним из талисманов партизанского парада.

Совершенно не героическое на первый взгляд животное не просто так заслужило честь идти впереди многотысячной колонны победителей. Так говорил своей внучке Наталье Евгений Сафронович, прошедший Великую Отечественную.

Наталья Куис, первый секретарь Заводского районного комитета ОО «БРСМ»:

У них в отряде был этот легендарный козел Малыш. Много историй он рассказывал, как он их выручал, помогал, был боевым соратником, боевым товарищем.

Экзотичный любимец белорусских партизан в годы войны наравне с ними участвовал во всех боевых операциях отряда. Неудивительно, что сегодня, 25 мая, на реконструкции парада Малыш в центре внимания.

Кристина Федорович, СТВ:

Столичная молодежь чеканит шаг. Без малого 700 юношей и девушек. И, конечно, во главе один из талисманов – прототип Малыша. Наряженный в фуражку, ленту с орденами и, конечно, с санитарными сумками на боках. Шествие – центральное событие масштабного патриотического проекта, но не единственное. В сквере на улице Комсомольской развернулся настоящий партизанский лагерь. Полевой госпиталь, призывной пункт, партизанская кухня. «Окунуться в то время». В Минске реконструировали партизанский парад, посвящённый 75-летию освобождения Беларуси

Работают десятки интерактивных зон. Собрать и разобрать автомат, пострелять по мишеням или намотать портянки. А очки виртуальной реальности и вовсе позволяют почувствовать себя в эпицентре военных событий.