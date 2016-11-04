«Переплата больше, чем в два раза»: почему указанные в жировке тарифы отличаются от установленных государством

Новости Беларуси. Новый порядок оплаты и начисления коммунальных услуг вновь в центре внимания. Сегодня нам стало известно, что около трехсот человек обратились в коммунальные службы Минска за разъяснениями. Горожане утверждают: указанные цифры в жировках – не соответствуют действительности. Мол, тарифы заметно отличаются от установленных государством, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марина Ясевич, член товарищества собственников:

Мы переплачиваем, переплачиваем только потому, что мы товарищество собственников. И куда идут переплаты, мы не знаем.

В товариществе собственников они, скорее, – товарищи по несчастью. Дополнительные платежи в жировках уже несколько лет – словно тайна, покрытая мраком.

Алексей Бобер, член товарищества собственников:

Нет подомового учета расходов и доходов, в товариществе не ведется. Уже три года нет собраний. А деньги уходят. Нам фактически в жировке выставляют и люди не имеют выбора, иначе пеню будут начислять. Люди вынуждены платить.

Другой конец Минска. Но проблема – из той же серии. Посмотрите на оформление своей жировки, а затем – на внешний вид этого извещения. И неправильная форма здесь, кстати, лишь вершина айсберга.

Мария Третьяк, член товарищества собственников:

Где обведено ручкой, вот это наш тариф, который мы платим, возмещение расходов, лишние деньги по сравнению к итогу. Это больше, чем в два раза переплата.

Что и говорить, в коммунальных хитросплетениях жильцы и этого товарищества уже давно запутались. Вопрос «Куда уходят деньги?» едва ли не риторический.

Василий Ратушный, член товарищества собственников:

Основные траты – в заработной плате у руководства товарищества. Они не имели права себе такое установить.

Мария Третьяк:

На 14 человек зарплата 150 миллионов. Это в среднем 10 миллионов. Это очень большая зарплата для наших семи домов.

Тем временем, по первому адресу накал страстей достиг точки кипения. В очередной раз жильцы идут в товарищество. И в очередной раз – впустую.

Однако председатель так и не доедет. Как ни странно, этому наши герои даже не удивятся.

Итак, триста обращений от жильцов из товариществ за последние 9 месяцев. Печальную тенденцию чиновники Минского городского жилищного хозяйства просто не могли не заметить. Плательщики видят суммы в расчетниках и не понимают, как они набежали. Тарифы отличаются от установленных государством. А еще могут быть услуги, на которые жильцы и вовсе своего согласия не давали.

Алексей Герасимчик, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В законодательстве четко разъяснено, что и как должно начисляться. Есть основные ЖКУ, есть дополнительные услуги, которые должны оказываться на основе договора. Зачастую в товариществах этого нету. Также возникают вопросы о начислении дополнительных взносов, на которые жильцы не давали своего согласия. И второй момент – они не имеют права начислятся через счет-извещение.

Решение проблемы сегодня видится в двух вариантах. Либо навести порядок в товариществе. Либо перейти на обслуживание единого расчетно-справочного центра. Это гарантия, что гражданин будет платить по тарифам, которые установило государство, а не товарищество собственников. Кстати, у последних система расчета не заберет функцию управления жильем, зато сведет к нулю неразбериху с начислением оплаты.

Ольга Разумова, начальник отдела по работе с населением филиала «Единый расчетно-справочный центр г. Минска» КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»:

Если товарищества собственников, ЖСПК передут на расчет оплаты через наш расчетно-справочный центр – это будет оптимальное решение. У нас единая методика расчетов и программа. Единые тарифы по всей республике.

Более трети товариществ собственников в Минске уже обслуживается в государственных расчетных-справочных центрах. Ведь по сути, обращение любого жильца – это сигнальная галочка. А уж если под такой претензией – реальная почва, дело может принять иной оборот. На первый раз – это предупреждение и санкции. Повторное нарушение может стоить председателю места.