В Департаменте по авиации уверены, что Украина возместит ущерб за возврат белорусского самолета

Новости Беларуси. Авиационные власти Беларуси не сомневаются в получении компенсации за возврат самолета «Белавиа» в аэропорт Киева. Такую уверенность 4 ноября высказали в Департаменте по авиации. Белорусская сторона сейчас ждет официальной информации от украинских коллег.

В частности, решается вопрос о точной сумме возмещения.

Напомним, 21 октября самолет «Белавиа», выполнявший рейс Жуляны – Минск был возвращен в аэропорт вылета по требованию Службы безопасности Украины. Экипажу заявили, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители.

МИД Беларуси вручил ноту протеста Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.