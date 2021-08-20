Переняли технологии у китайцев и оптимизировали под себя. Как собирают автомобили Geely в Беларуси?

Новости Беларуси. Не секрет, что еще 5 лет назад многие водители со скепсисом относились к китайским автомобильным маркам. А сегодня за автомобилями Geely белорусской сборки стоят очереди и на наших дорогах и парковках их почти так же много, как на этой стоянке у предприятия «БЕЛДЖИ». Мы приехали на завод под Борисовом, чтобы показать вам все, даже самые закрытые этапы производства. В программе «Центральный регион» на СТВ рассказали, что влияет на качество авто и когда в продаже появится первый белорусский электрокар.

Мы за рождением бестселлера нового поколения отправляемся наблюдать дальше, в цех сборки. Именно здесь «женят» кузов с двигателем.

Дмитрий Петрович, руководитель сборочного производства:

Основные – это три линии: первая – это линия интерьера, то есть кузов с цеха окраски уже голый, окрашенный приезжает к нам и устанавливается на линию интерьера, где собирается полностью салон, внутренности, интерьер – пластик, приборная панель, жгуты, проводка. Далее основная линия – это линия шасси, где кузов, прошедший линию интерьера, перемещается на подвесной конвейер, и там уже ребята собирают днище автомобиля.

Можно сказать, что этот цех – мини-копия китайского прототипа. Там объемы в разы больше. Потому, переняв технологии, производство оптимизировали под себя. При этом внедрили самые эффективные методы организации труда. Яна Шипко, корреспондент:

А как у вас здесь работает система 5S?