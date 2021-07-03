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Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?

03 июля 2021 19:13
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Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому  завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?-1

Ольга Власовец, корреспондент:
День Независимости в Минской области начался с возложения цветов на Кургане Славы, далее переместился в районы. Так, в Крупках сегодня вспоминали военное прошлое, национальные традиции и демонстрировали достижения за годы независимости.

Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?-4

Те, кто пришел в этот день в городской парк, перенеслись в июнь 1944-го, в эпицентр событий, и своими глазами смогли увидеть сражение за освобождение Крупок. Эпизоды тех лет отразили в исторической реконструкции.

Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?-7

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»:
Когда немцы начали стрелять, Красная армия начала выступать, техника, рев машин. Люди действительно немножко задумались. Это маленькая история, которая характерна для всех участков Беларуси.

Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?-10

Также можно было своими глазами увидеть образцы военной и ретротехники, попробовать на вкус настоящую солдатскую кашу и закружиться в вальсе Победы.

В продолжении праздника пройдет патриотическая акция «Споем гимн вместе». К ней присоединятся все районы области, а кульминацией по традиции станет яркий фейерверк.

«Могут позавидовать все города». Екатерина Карстен поделилась впечатлениями о празднике на малой родине – подробности здесь.

# День Независимости # общество # Ольга Власовец # Владимир Колот # Фотофакт

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