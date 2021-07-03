Перенеслись в июнь 1944-го. Что показали в День Независимости в Минской области?

Как прошел праздник в регионах – в обзоре наших корреспондентов.

Новости Беларуси. День Независимости – праздник, который объединяет разные поколения белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тех, кто пережил страшные 1940-е и дождался освобождения, кто стал наследником Победы и тех, кому завещано оберегать мир и спокойствие – молодежь.

Ольга Власовец, корреспондент: День Независимости в Минской области начался с возложения цветов на Кургане Славы, далее переместился в районы. Так, в Крупках сегодня вспоминали военное прошлое, национальные традиции и демонстрировали достижения за годы независимости.

Те, кто пришел в этот день в городской парк, перенеслись в июнь 1944-го, в эпицентр событий, и своими глазами смогли увидеть сражение за освобождение Крупок. Эпизоды тех лет отразили в исторической реконструкции.

Владимир Колот, руководитель военно-исторического объединения «Честь мундира»: Когда немцы начали стрелять, Красная армия начала выступать, техника, рев машин. Люди действительно немножко задумались. Это маленькая история, которая характерна для всех участков Беларуси.

Также можно было своими глазами увидеть образцы военной и ретротехники, попробовать на вкус настоящую солдатскую кашу и закружиться в вальсе Победы.

В продолжении праздника пройдет патриотическая акция «Споем гимн вместе». К ней присоединятся все районы области, а кульминацией по традиции станет яркий фейерверк.