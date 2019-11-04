Подметать первые этажи в минских домах будут каждый день

Жильцы многоэтажки на Нестерова уже несколько месяцев сравнивают собственный дом с выгребной ямой. Обвалившаяся штукатурка, огромная паутина, вплоть до седьмого этажа труба забита бытовыми отходами. В подъезде никто убирает.

Ольга Демина, житель дома на ул. Нестерова:

Приезжают к нам дети и внуки, первая фраза у наших малолетних внуков, которые еще не ходят в школу, они говорят: «Бабушка, у вас так воняет! У вас здесь так грязно, у вас тут проходить невозможно».

Больше всего разгневанные жильцы боятся, что невыносимое зловоние превратит их дом в убежище для крыс и тараканов. В районном ЖКХ от проблемы не открещиваются. Елена Коляго, заместитель директора ГУП «ЖКХ Заводского района г. Минска»:

Если не производилась уборка мест общего пользования, будет произведен перерасчет, хотя за сентябрь нам еще не приносили акты выполненных работ, поэтому на сегодняшний день все будет перепроверено, и если эта услуга не оказывалась, значит, она жильцами не будет и оплачена.

В высотке на Восточной минчанам повезло куда больше. Второй подъезд специальная комиссия признала лучшим в городе. Конкурсы здесь проводят каждый год. Владислав Боев, корреспондент:

Скромненько, но со вкусом. В этом подъезде нет мраморных полов, лепнины, консьержей и отсутствует панорамный лифт. Зато всё сделано своими руками. Что говорить про чистоту. Местные не брезгуют взять веник со шваброй и, не дожидаясь дворника, наводят марафет.

Дворник здесь появляется всего 6 раз в месяц. В графике – две влажных и четыре сухих уборки. Этого вполне достаточно, уверяют жильцы дома. Другие минчане им парируют. Жительница:

Почему когда мы жили при Советском Союзе, у нас дворник убирал каждый день, независимо кто и что бросает?!

Всё новое – хорошо забытое старое. Сейчас у каждого дома, как раньше, свой график уборки. С первого января подметать первый этаж нужно будет каждый день. Юлия Сидорович, главный специалист ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Первый этаж проходят все жители, поэтому он всегда больше загрязняется, чем все остальные. В этом году у нас был проведен эксперимент по уборке подъездов, были выбраны несколько ЖЭУ, где в течение месяца проводилась уборка первых этажей ежедневно. И эксперимент показал, что действительно снижается количество обращений жителей, подъезд становится чище.