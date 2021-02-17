Перекрестилась и говорю: «А вот этот крест не снимете с меня». История белоруски, которая старается сделать мир лучше
Новости Беларуси. Как возродить монастырь, находить силы для добрых дел и духовной поддержки. Мы продолжаем знакомить с героинями совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин. Что ни история, то судьба прекрасной и успешной белоруски, которая старается сделать мир лучше и начинает с себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Героиня нового выпуска – игуменья Гавриила, настоятельница Гродненского женского монастыря.
Когда с меня сорвала учительница крестик, я перекрестилась, говорю: «А вот этот крест не снимете с меня».
Как раз я буду той, которая и будет возрождать этот монастырь.
У меня сердце, конечно, жалостливое, мне жалко всех этих котиков несчастных.
Для того, чтобы быть просто гражданами неба, вечности, надо сначала быть достойными гражданами земного Отечества.
Как возрождалась обитель, в которой сегодня находят умиротворение сотни паломников, и как сохранить веру, несмотря ни на что?
Смотрите новый выпуск проекта вечером 17 февраля в рамках информационного часа на СТВ.