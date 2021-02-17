Перекрестилась и говорю: «А вот этот крест не снимете с меня». История белоруски, которая старается сделать мир лучше

Новости Беларуси. Как возродить монастырь, находить силы для добрых дел и духовной поддержки. Мы продолжаем знакомить с героинями совместного проекта трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин. Что ни история, то судьба прекрасной и успешной белоруски, которая старается сделать мир лучше и начинает с себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда с меня сорвала учительница крестик, я перекрестилась, говорю: «А вот этот крест не снимете с меня».

Как раз я буду той, которая и будет возрождать этот монастырь.

У меня сердце, конечно, жалостливое, мне жалко всех этих котиков несчастных.

Для того, чтобы быть просто гражданами неба, вечности, надо сначала быть достойными гражданами земного Отечества.