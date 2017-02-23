Прямой эфир

Передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников прошла в музее истории ВОВ

23 февраля 2017 06:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Накануне 23 февраля в музее истории Великой Отечественной войны состоялся торжественный ритуал – передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников. Символом церемонии стало знамя Победы, которое Ветераны Великой Отечественной передали ветеранам боевых действий в Афганистане и на территори других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Для того, чтобы мы не потеряли связь поколений, приняли такое решение для того, чтобы провести эту акцию. Мы уверены, что, безусловно, это послужит тому, что вопросы патриотического воспитания как молодежи, так и пограничников Республики Беларусь мы поднимем на более высокий уровень.

Завершилась эта патриотическая акция возложением цветов к стеле «Минск – город-Герой».

Такие эстафеты в ближайшие два месяца пройдут во всех воинских частях органов пограничной службы нашей страны.

# общество # Армия Беларуси # Владимир Моисеенко

Другие новости рубрики

Все новости
Типичный портрет предпринимателя составили в Минске
22 февраля 2017 17:23

Типичный портрет предпринимателя составили в Минске

Конкурс профессионализма «Минский мастер» прошёл в одном из столичных супермаркетов
22 февраля 2017 17:20

Конкурс профессионализма «Минский мастер» прошёл в одном из столичных супермаркетов

На улице Гикало перекрыли дорогу в связи с ремонтом теплотрассы
22 февраля 2017 17:08

На улице Гикало перекрыли дорогу в связи с ремонтом теплотрассы