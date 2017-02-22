На улице Гикало перекрыли дорогу в связи с ремонтом теплотрассы

Новости Беларуси. Сегодня на улице Гикало обзазовалось хаотичное движение транспорта. Дорогу перекрыли в связи с ремонтом теплотрассы.

Однако, автомобилисты по привычке, не обращая внимание на знаки, сворачивали на нее с улицы Платонова.

Упираясь в тупик, развернуться обратно получалось с большим трудом. Проехать насквозь до проспекта Независимости по Гикало теперь не получится.

С Золотой горки можно повернуть только налево: затем двигаться через территорию парковки к универмагу и далее на проспект.

Для местных жителей организованы заезды на дворовые территории возле домов.

По плану, работы продлятся до конца текущего года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.