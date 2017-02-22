Прямой эфир

Конкурс профессионализма «Минский мастер» прошёл в одном из столичных супермаркетов

22 февраля 2017 17:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продавцы одного из столичных супермакетов 22 февраля соревновались в  конкурсе профессионализма «Минский мастер». Участникам дали 9 заданий.

Продавец должна была грамотно обслужить покупателя. Помочь ему выбрать необходимый товар, проконсультировать и оставить его с хорошим настроением.

Одно из заданий предполагало и конфликтную ситуацию, однако специалисты грамотно потушили гнев потребителей и выдержали испытание на отлично.

Екатерина Сакович, председатель профсоюзного комитета торговой точки:
Самое главное  это профессионализм, внимание к покупателю и качественное обслуживание. 

Людмила Савицкая, продавец:
Самое главное  быть хорошим человеком, с вниманием и любовью относиться к людям. 

Итоги конкурса будут подведены 8 марта. Победителей ждут ценные призы от Минского городского объединения профсоюзов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Конкурс # Екатерина Сакович # Людмила Савицкая

Другие новости рубрики

Все новости
На улице Гикало перекрыли дорогу в связи с ремонтом теплотрассы
22 февраля 2017 17:08

На улице Гикало перекрыли дорогу в связи с ремонтом теплотрассы

Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске
22 февраля 2017 17:06

Торжественное собрание накануне Дня защитника Отечества прошло в Минске

Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»
22 февраля 2017 17:01

Более 16 тысяч наименований продукции на площади в 200 квадратных метров: в Минске открылся новый магазин «Родны кут»