Конкурс профессионализма «Минский мастер» прошёл в одном из столичных супермаркетов

Новости Беларуси. Продавцы одного из столичных супермакетов 22 февраля соревновались в конкурсе профессионализма «Минский мастер». Участникам дали 9 заданий.

Продавец должна была грамотно обслужить покупателя. Помочь ему выбрать необходимый товар, проконсультировать и оставить его с хорошим настроением.

Одно из заданий предполагало и конфликтную ситуацию, однако специалисты грамотно потушили гнев потребителей и выдержали испытание на отлично.

Екатерина Сакович, председатель профсоюзного комитета торговой точки:

Самое главное – это профессионализм, внимание к покупателю и качественное обслуживание.



Людмила Савицкая, продавец:

Самое главное – быть хорошим человеком, с вниманием и любовью относиться к людям.



Итоги конкурса будут подведены 8 марта. Победителей ждут ценные призы от Минского городского объединения профсоюзов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.