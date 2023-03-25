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Пейзажи на коврах! В Витебске выпустили серию изделий, посвящённых достопримечательностям города

25 марта 2023 08:39
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Новости Беларуси. Увидеть достопримечательности Витебска теперь можно и на коврах. Местные производители выпустили серию пейзажей, посвященную городу на берегах Западной Двины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пейзажи на коврах! В Витебске выпустили серию изделий, посвящённых достопримечательностям города-1

Коллекция включает в себя восемь ковровых полотнищ. На каждом – самые узнаваемые объекты города: это площадь Победы, Успенский собор, городская Ратуша, Кировский мост. Панорамные виды Витебска подбирались очень тщательно. Мастера пересмотрели около сотни фотографий, прежде чем определились, какое из них ляжет на ковровое полотнище. Коллекция уже успела побывать на нескольких выставках и даже вызвала ажиотаж среди покупателей.

Пейзажи на коврах! В Витебске выпустили серию изделий, посвящённых достопримечательностям города-4

Анна Духович, ведущий художник бюро дизайна ковровых изделий:
За окном была серая зима. Нам хотелось весны, красоты. Мы вдохновились красотами нашего города. Отобрали самые красивые, запоминающиеся, знаковые места. Нашли летние фотографии, их обработали и запустили такую серию пейзажей.

Пейзажи на коврах! В Витебске выпустили серию изделий, посвящённых достопримечательностям города-7

Ковровая коллекция посвящена юбилею Витебской области. Обещают удивить своих покупателей дизайнеры и ко дню рождения города на Двине. 1050-летие Витебск отметит в 2024 году.

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# Достопримечательности # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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