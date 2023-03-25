Пейзажи на коврах! В Витебске выпустили серию изделий, посвящённых достопримечательностям города

Новости Беларуси. Увидеть достопримечательности Витебска теперь можно и на коврах. Местные производители выпустили серию пейзажей, посвященную городу на берегах Западной Двины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коллекция включает в себя восемь ковровых полотнищ. На каждом – самые узнаваемые объекты города: это площадь Победы, Успенский собор, городская Ратуша, Кировский мост. Панорамные виды Витебска подбирались очень тщательно. Мастера пересмотрели около сотни фотографий, прежде чем определились, какое из них ляжет на ковровое полотнище. Коллекция уже успела побывать на нескольких выставках и даже вызвала ажиотаж среди покупателей.

Анна Духович, ведущий художник бюро дизайна ковровых изделий:

За окном была серая зима. Нам хотелось весны, красоты. Мы вдохновились красотами нашего города. Отобрали самые красивые, запоминающиеся, знаковые места. Нашли летние фотографии, их обработали и запустили такую серию пейзажей.