Пчеловоды страны устраивают свой Всебелорусский фестиваль

Они трудятся как пчелы, а медовый спас считают профессиональным праздником.

С 7 по 14 августа в столичном Дворце искусств пройдет 2-ой Всебелорусский фестиваль пчеловодов "Медовый спас". В нем примут участие около 50 лучших пчеловодов из всех регионов Беларуси.

Обычно к "Медовому спасу" пчелы запечатывают воском заполненные за лето соты, и на пасеках начинают гнать мед. В этом году, говорят специалисты, хвастаться особенно нечем. Подкачала погода.

Уже готовый сладкий товар сейчас проверяется и расфасовывается. Впрочем, медовая география будущего фестиваля широка. Специалисты говорят: минчане довольно консервативны в выборе меда. Чаще всего спрашивают сладкий продукт из разнотравья. На самом деле, мед подбирать нужно индивидуально. Консультироваться по этому вопросу можно будет прямо на медовом форуме. У АПИ-терапевтов столичных клиник.

Ярмарка меда - праздник редкой профессии. Конкурс фотографий, демонстрация современного пчеловодческого инструмента, знакомство с новыми тенденциями в отрасли. Все это тоже в программе предстоящего фестиваля. Будет так же организовано освящение меда служителями церкви, пройдут социальные акции.

Организаторы рассчитывают, что за время действия ярмарки Дворец искусств посетят несколько десятков тысяч человек. По итогам прошлого года, на это можно рассчитывать.