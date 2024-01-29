Патриотический проект «Зимний маршрут» стартовал в Гродно. Он посвящён 80-летию освобождения Беларуси

Новости Беларуси. Старт проекту БРСМ «Зимний маршрут» дан в Гродно. Он посвящен 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впереди у студентов целая неделя, которую они проведут в увлекательном путешествии.

Большинство участников – из аграрного университета, поэтому отряд получил название «Озимые». Ему также присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Лебедева. Есть представители и вузов Гродно, Гомеля и Барановичей. Они посетят сельские школы четырех районов. Проведут там мастер-классы, интерактивные занятия. Запланированы также трудовые акции: студенты помогут жителям деревень убрать снег, займутся благоустройством памятников.

Т атьяна О стапук, командир студенческого отряда « А зiмыя» имени Г ероя С оветского С оюза И . Д . Лебедева: Я уже не представляю свой январь без «Зимнего маршрута». Этот проект значим для всей страны тем, что развивает в детях патриотизм к своей Родине. Я родилась и прожила всю жизнь в Беларуси и очень люблю эту страну. И хочу, чтобы дети тоже понимали, где они родились, чтобы знали историю своей страны, гордились.

Андрей Есин, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:

Мы рады, что как раз он сегодня стартует в 42-й школе города Гродно, которая в этом году была областной молодежной стройкой, где мы все вместе, со студенческими отрядами помогали возведению этого объекта.

Проект «Зимний маршрут» призван реализовать трудовой и творческий потенциалы молодежи. Мероприятия проходят во всех регионах страны.