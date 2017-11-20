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Лучший животновод: секрет профессионального успеха Юлии Орешко

20 ноября 2017 10:28
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Юлия Орешко, заведующая молочно-товарным комплексом на животноводческой ферме, – передовик производства. Благодаря её стараниям, только за последние два года в хозяйстве поднялся дой на 1,5 тыс. литров на корову.

Лучший животновод: секрет профессионального успеха Юлии Орешко-1

За что на недавнем Республиканском конкурсе профессионалов молочного дела энтузиастку высоко оценили. Ещё одна награда в копилку! Мы поинтересовались секретом успеха.

Лучший животновод: секрет профессионального успеха Юлии Орешко-4

Лучший животновод: секрет профессионального успеха Юлии Орешко-6

# общество # Человек и животные # Фотофакт # Юлия Орешко

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