Лучший животновод: секрет профессионального успеха Юлии Орешко

Юлия Орешко, заведующая молочно-товарным комплексом на животноводческой ферме, – передовик производства. Благодаря её стараниям, только за последние два года в хозяйстве поднялся дой на 1,5 тыс. литров на корову.
Юлия Орешко, заведующая молочно-товарным комплексом на животноводческой ферме, – передовик производства. Благодаря её стараниям, только за последние два года в хозяйстве поднялся дой на 1,5 тыс. литров на корову.
За что на недавнем Республиканском конкурсе профессионалов молочного дела энтузиастку высоко оценили. Ещё одна награда в копилку! Мы поинтересовались секретом успеха.