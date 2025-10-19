Как идёт заготовка кукурузы и над чем работают белорусские селекционеры? Побывали в полях и лабораториях
Кроме инноваций и высоких технологий, в Беларуси следят и за вполне земными вопросами. На неделе глава государства еще раз напомнил, на чем нужно сконцентрироваться аграриям. Это уборка кукурузы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот процесс вызывает настороженность. В отдельных районах эту культуру все еще убирают на силос, хотя она уже высохла. А где-то ждут, когда почва подсохнет, чтобы начать уборку на зерно. Хотя это влечет серьезные риски. На початках может поселиться грибок. Одним словом, нужно внимательно отнестись к кукурузе. Она многое значит для АПК.
А еще больше ждут от наших ученых-селекционеров, которые работают над белорусскими гидридами. В прошлом году по осени Президент пытал и теоретиков, и практиков, какие семена лучше – наши или импортные. Обычно в таких вопросах спор идет не на жизнь, как говорится. Но в любом случае, даже если белорусские и уступают в чем-то, важнее, что мы владеем такими технологиями и без семян точно не останемся.
А как идет заготовка кукурузы и над чем работают наши селекционеры? В полях и в лабораториях побывали наши корреспонденты.
В этом году убирать кукурузу на зерно начали на несколько недель позже обычного – сказался холодный агросезон. Относятся к этой работе не менее ответственно, чем к хлебной жатве. Культура стратегически важна для животноводческого комплекса страны, благодаря высокой питательности зерно входит в основу комбикормов и гарантирует стабильные надои и привесы на период межсезонья. Главное – умело распорядиться урожаем.
За 30 лет в стране создано и включено в реестр 15 отечественных гибридов кукурузы, 10 из них сейчас находятся в производстве. В ближайшем будущем стоит задача довести удельный вес использования белорусских сортов до 80 %. Для этого ученые разрабатывают гибриды зернового направления – они должны быть скороспелыми и продуктивными, а главное, устойчивыми к холодам, чтобы их могли смело высевать на севере страны.
Николай Надточаев, ведущий научный сотрудник НПЦ НАН Беларуси по земледелию:
Переносится пыльца с метелки, это отцовская форма, на початок материнской формы. Таким образом мы получаем тройной межлинейный гибрид. Ставим задачу получать здесь, в Жодино, и двойные межлинейные гибриды, когда мы скрещиваем отцовские формы между собой сначала, а потом уже, выделяя лучшие гибриды, скрещиваем опять же с простым гибридом материнской формы.
Процесс селекции идет непрерывно. В контрольном питомнике в Жодино находятся сотни гибридов, лишь десятая доля из них пройдет испытания. При этом часть смешают с зарубежными гибридами, например, российскими или с недавних пор молдавскими.
Николай Надточаев:
При нынешних сейчас погодных условиях, казалось бы, тепла недостаточно было, но они созрели полноценные, по 300 грамм початок весом будет почти. Это гибриды тройные межлинейные, это дешевые семена, это гибриды скороспелые, то есть независимо от температурных условий они вызрели, можно получать зерно в центральной, даже в северной зоне.
Тем не менее без импорта еще же не обойтись. В Беларусь завозят селекцию поздних сортов. В наших условиях их семена не вызревают. Все остальное в силах произвести самостоятельно. Сезон за сезоном отдача с каждого гектара растет, что подтверждает не единожды сказанное: диктатура технологии позволяет противостоять погодным капризам и обеспечить продовольственную безопасность страны.
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