Как идёт заготовка кукурузы и над чем работают белорусские селекционеры? Побывали в полях и лабораториях

Кроме инноваций и высоких технологий, в Беларуси следят и за вполне земными вопросами. На неделе глава государства еще раз напомнил, на чем нужно сконцентрироваться аграриям. Это уборка кукурузы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Этот процесс вызывает настороженность. В отдельных районах эту культуру все еще убирают на силос, хотя она уже высохла. А где-то ждут, когда почва подсохнет, чтобы начать уборку на зерно. Хотя это влечет серьезные риски. На початках может поселиться грибок. Одним словом, нужно внимательно отнестись к кукурузе. Она многое значит для АПК.

А еще больше ждут от наших ученых-селекционеров, которые работают над белорусскими гидридами. В прошлом году по осени Президент пытал и теоретиков, и практиков, какие семена лучше – наши или импортные. Обычно в таких вопросах спор идет не на жизнь, как говорится. Но в любом случае, даже если белорусские и уступают в чем-то, важнее, что мы владеем такими технологиями и без семян точно не останемся.