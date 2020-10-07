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Ещё два велогаража откроются в Минске на охраняемых стоянках

07 октября 2020 14:23
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Новости Беларуси. Новость для любителей двухколесного транспорта. В столице откроются еще два велогаража на охраняемых стоянках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ещё два велогаража откроются в Минске на охраняемых стоянках-1

Они будут находиться в Ленинском и Фрунзенском районах и начнут работать уже в октябре.

К слову, с начала 2020 года на территории организации «Гаражи, автостоянки и парковки» открылись 11 велогаражей общей вместимостью 330 двухколесных. Всего же в городе работают 46 велогаражей на 1300 мест.

# Велосипед # общество # Фотофакт

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