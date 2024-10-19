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«Это больше чем коррекционная работа». Как пение помогает людям с ограниченными возможностями?

19 октября 2024 13:50
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У всех у нас разные возможности, но это не говорит о том, что у людей с инвалидностью меньше шансов быть счастливыми. Развить творческие способности помогают музыкальные занятия.

Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. В студии «Нового утра» Алла Северень, председатель общественного объединения Белорусского общества инвалидов Несвижского района. И Татьяна Хомич, руководитель вокального ансамбля «Раздолье».

«Это больше чем коррекционная работа». Как пение помогает людям с ограниченными возможностями?-2

Юлия Самусенко, ведущая:
Существует же такое популярное мнение, что человек, когда он поет, он счастлив. Вы вообще согласны с этим мнением?

«Это больше чем коррекционная работа». Как пение помогает людям с ограниченными возможностями?-4

Алла Северень, председатель общественного объединения Белорусского общества инвалидов Несвижского района:
Да, я с этим мнением согласна. Действительно, когда у человека все хорошо, поэтому он поет, он счастлив, душа у него поет, он поет сам.

Юлия Самусенко:
Обучение людей с ограниченными возможностями – это одно из направлений коррекционной работы или, может быть, нечто большее для вас?

«Это больше чем коррекционная работа». Как пение помогает людям с ограниченными возможностями?-6

Татьяна Хомич, руководитель вокального ансамбля «Раздолье»:
Проделывается очень большая работа при помощи вокальных занятий. И участники коллектива становятся более раскрепощены, они не боятся сцены, они не боятся социализироваться в обществе, улучшается память, улучшается слух. А так как у нас в коллективе присутствует еще игра на музыкальных инструментах шумовых, то это улучшается моторика рук. Но когда видишь счастливые, радостные лица после выступления, понимаешь, что они счастливы. Поэтому это больше чем коррекционная работа.

Подробности в интервью.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Юлия Самусенко # Пение

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