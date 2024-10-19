«Это больше чем коррекционная работа». Как пение помогает людям с ограниченными возможностями?

У всех у нас разные возможности, но это не говорит о том, что у людей с инвалидностью меньше шансов быть счастливыми. Развить творческие способности помогают музыкальные занятия. Об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. В студии «Нового утра» Алла Северень, председатель общественного объединения Белорусского общества инвалидов Несвижского района. И Татьяна Хомич, руководитель вокального ансамбля «Раздолье».

Юлия Самусенко, ведущая:

Существует же такое популярное мнение, что человек, когда он поет, он счастлив. Вы вообще согласны с этим мнением?

Алла Северень, председатель общественного объединения Белорусского общества инвалидов Несвижского района:

Да, я с этим мнением согласна. Действительно, когда у человека все хорошо, поэтому он поет, он счастлив, душа у него поет, он поет сам. Юлия Самусенко:

Обучение людей с ограниченными возможностями – это одно из направлений коррекционной работы или, может быть, нечто большее для вас?