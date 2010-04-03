Пасха: традиции и обряды празднования в Беларуси

Традиция красить куриные яйца прижилась у славян еще с дохристианских времен. И в старину, и в наши дни пасхальные яйца нередко расписывают символами, которые говорят о новой жизни.

Можно сказать, что Пасху в Беларуси обычно отмечают дважды: сначала по католическому календарю, потом по православному. В этом году две конфессии решили пойти по одной дороге: Великий день встретить вместе. Расходятся пути лишь в традициях. Пост у православных – строже и продолжительнее. Целую неделю. У католиков же табу на меню – в пепельную среду, страстную пятницу и Великую субботу.

А вот традиции празднования схожи. Готовиться к Пасхе издревле начинали заранее. В понедельник и вторник было принято красить яйца, в среду и четверг в больших количествах пекли куличи. В субботу праздничные яства освещали в Храме.

Крашеное и освященное яйцо – на праздничном столе всему голова. Причем и у православных и у католиков. Главный пасхальный атрибут издавна окрашивали и дарили сначала близким, затем знакомым и встречным. Тем самым, желали благополучия и здоровья.

Чаще всего этот пасхальный подарок красили луковой шелухой. Но самым ценным считалось яйцо с символической росписью воском. Его хранили целый год. Эту сложную технологию практикуют и сегодня во многих странах Европы. Белорусская писанка отличается красным и желтым цветами.

Вся коллекция яиц минской рукодельницы с трудом могла бы поместиться в комнате. За свою жизнь Валентина Григорьевна расписала воском несколько тысяч экземпляров. Правда, многие из них сейчас – в частных коллекциях – как Беларуси, так и за ее пределами. А дома – лишь несколько самых ценных десятков.

Не только в древности – и в наши дни с крашеным яйцом связано немало Пасхальных обрядов. После традиционного «Христос Воскрес» принято бить, катать с горок яйца. А чтобы быть здоровыми и красивыми – умываться водой, в которую опущена крашенка.

И в старину и сегодня праздничных Пасхальных ритуалов – много. Самая главная традиция Пасхи при этом проста. Встречать Великий и светлый праздник всей семьей.

Екатерина Ручкина, Евгений Левковец, Сергей Курков, телекомпания СТВ.