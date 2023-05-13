«Партия не должна носить верхушечный характер». Романов о ключевых задачах «Белой Руси»
Новости Беларуси. Кадровые и организационные вопросы обсудили сегодня, 13 мая, на заседании Высшего политического совета партии «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В составе 71 человек: депутаты, журналисты, врачи и социологи.
Решить немаловажные задачи предстоит новой политической силе. Среди них – стратегия дальнейшего развития. Поэтому в ближайших планах – создание отделений партии по всей стране. Уже со следующей недели здесь будут проходить конференции, посвященные формированию районных структур, которые планируют зарегистрировать до середины июля. А к 30 августу должна завершиться работа над региональными отделениями.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Мы много внимание уделяем построению региональных отделений партии. И это мое глубокое убеждение, что партия не должна носить верхушечный характер. Действительно важны наши решения, решения руководства партии, Высшего политического совета, но не менее важна, а более важна реальная работа в регионах по сплочению белорусского общества. Граждане могут обращаться в наши региональные отделения, тем более что мы сохраним формат работы общественных приемных. И через них мы сможем коммуницировать с людьми относительно их инициатив, идей. И действительно, планы работы местных отделений могут формироваться и путем диалога с гражданами, когда они будут предлагать свои инициативы, а партия, рассмотрев их, принимает на вооружение эти инициативы и стремится реализовать.
Также во время общественных обсуждений был избран президиум Высшего политического совета партии и приняты нормативные документы.