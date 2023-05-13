«Партия не должна носить верхушечный характер». Романов о ключевых задачах «Белой Руси»

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Мы много внимание уделяем построению региональных отделений партии. И это мое глубокое убеждение, что партия не должна носить верхушечный характер. Действительно важны наши решения, решения руководства партии, Высшего политического совета, но не менее важна, а более важна реальная работа в регионах по сплочению белорусского общества. Граждане могут обращаться в наши региональные отделения, тем более что мы сохраним формат работы общественных приемных. И через них мы сможем коммуницировать с людьми относительно их инициатив, идей. И действительно, планы работы местных отделений могут формироваться и путем диалога с гражданами, когда они будут предлагать свои инициативы, а партия, рассмотрев их, принимает на вооружение эти инициативы и стремится реализовать.