Парламентские выборы в Беларуси: портрет Васнецовского избирательного округа

Новости Беларуси. От 3 до 8 человек в Минске претендуют на место в парламенте. Кандидаты в депутаты Палаты представителей уже приступили к агитации. Всего зарегистрировано 117 претендентов. Программа «Столичные подробности» начитает знакомить жителей Минска с 20-ю столичными избирательными округами. И сегодня – портрет Васнецовского.

Васнецовский избирательный округ №93 располагается сразу в двух районах – Заводском и Ленинском. Здесь 28 общеобразовательных учреждений, 2 вуза, 6 учреждений здравоохранения, кинотеатр, театр и публичная библиотека. Планируется, что свой голос за кандидатов в депутатское кресло отдадут 61 тысяча 419 жителей этого округа.

Один из самых крупных объектов, который построили на этой территории за последние годы, – новой родильный дом на базе 5-ой городской клинической больницы. К слову, он самый современный и масштабный не только в столице, но и в стране.

Ника Авласенко:

Я очень обрадовалась, что в Заводском районе новый роддом. Мы бегом сюда с мужем! Мой муж предлагал переезжать в другой район. Я против. Мне очень нравится Заводской район. Мне нравится, где я живу. Все очень удобно. У меня остановка рядом с домом, магазины.

Благоустроили в районе и кинотеатр. Постройку 60-ых оснастили мягкими креслами, цифровыми проекторами, отремонтировали кровлю и фасад и, что немаловажно, создали безбарьерную среду для людей с ограниченными возможностями.

Татьяна Коктыш, директор филиала кинотеатра «Комсомолец» УП «Киновидеопрокат» Мингорисполкома:

Все время мы стараемся что-то улучшать для удобства наших посетителей – это и безбарьерная среда, это и велопарковка, парковка для автомобилей.

Буквально осенью прошлого года в столице открыли отреставрированную мозаику «Партизаны». Панно состоит более чем из 4 миллионов маленьких уникальных плиток смальты. Это произведение является историко-культурной ценностью.

Это лишь малая часть того, что изменилось в округе за последние годы. Здесь активно ведется благоустройство улиц, строительство жилья и реконструкция зданий.

Наталья Мыслейко:

Всего хватает. Но в плане озеленения, может быть, какие-то цветнички и, конечно, благоустроить наш рынок.

Наталья Жевток:

Бассейнов не хватает. Хочется, чтобы было побольше оздоровительных комплексов в городе.

Мария Хролович:

Хотелось бы, чтобы больше немножечко было цветов в городе Минске.