Музыкальный хит-парад: на железнодорожном вокзале в Минске теперь звучат и белорусские песни

Новости Беларуси. Белорусские мотивы зазвучали на железнодорожном вокзале Минска. В зале ожидания теперь наравне с российскими хитами – «Купалинка» и современные отечественные песни, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разнообразить музыкальный ряд в пользу белорусских артистов предложили сами пассажиры. Коротая время в зале ожидания, многим не хватало местного колорита. Как отмечают путешественники и уже меломаны, это поддерживает национальный дух и привлекает внимание туристов к культуре белорусов.