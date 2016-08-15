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Музыкальный хит-парад: на железнодорожном вокзале в Минске теперь звучат и белорусские песни

15 августа 2016 17:58
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Новости Беларуси. Белорусские мотивы зазвучали на железнодорожном вокзале Минска. В зале ожидания теперь наравне с российскими хитами – «Купалинка» и современные отечественные песни, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Разнообразить музыкальный ряд в пользу белорусских артистов предложили сами пассажиры. Коротая время в зале ожидания, многим не хватало местного колорита. Как отмечают путешественники и уже меломаны, это поддерживает национальный дух и привлекает внимание туристов к культуре белорусов.

# общество # Белорусская железная дорога

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