Парламентские выборы в Беларуси: портрет Чкаловского избирательного округа

Новости Беларуси. Транспортный центр столицы и врата города. Так по праву называют Чкаловский избирательный округ. На его территории располагаются воздушная, автобусная и железнодорожная гавани. Да и не только. Здесь 3 бассейна, 5 поликлиник, больница, 3 вуза и 23 общежития. Наша программа продолжает знакомить с 20 столичными избирательными округами по выборам в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь 6-го созыва. И сегодня портрет Чкаловского в репортаже корреспондента программы «Столичные подробности» на СТВ.

Обновленный зал ожидания железнодорожного вокзала распахнул свои двери буквально несколько лет назад. В здании установили современное оборудование и создали самые комфортные условия для пассажиров. Траволаторы, мягкие кресла, кафе, аптека, сувениры и современные телеэкраны – все, что нужно, чтобы скоротать время до прибытия поезда. Еще один подарок – новые маршруты. Ежедневно в города-спутники курсируют электрички внутренних линий. А к 2020 году в планах – освоение участка «Минск – Дзержинск».

Наталья Мешкова:

Эскалатор, лифт работает, лесенка чудесненькая. У нас теперь на вокзале все прекрасно! Лично я довольна!

А вот то, что это здание не новое, а отреставрированное, выдаст разве что паспорт объекта. На «Центральном» автовокзале есть все удобства для пассажиров: зал ожидания, 10 билетных касс, камера хранения, комната матери и ребенка. Ежедневно здесь курсирует около 300 рейсов. Дополняют вокзальный комплекс торговый центр и пятиуровневый паркинг.

Светлана Федосеева:

Удобно. Здесь хорошее транспортное сообщение – метро, троллейбусы, трамваи. Здесь очень хорошо ездить.

В режиме нон-стоп в округе полным ходом ведется строительство третьей линии метро. Станции «Ковальская слобода» и «Вокзальная» как раз располагаются на его территории. Всего линия будет насчитывать 14 станций, протяжённостью более 17 километров. Третья ветка подземки соединит южные и северные жилые районы города с центром.

Жители Минска:

Удобно, конечно. Быстрее будем добираться по месту назначения. Мне нравится наш город, в центре города мне нравится. Там есть куда пойти, где погулять и с детьми, и просто так в выходной день выйти.

Сейчас в центре города стали появляться зеленые цветущие газончики маленькие. Вот если бы их стало больше в нашем городе, было бы гораздо интереснее.

Хотелось бы детских зон каких-то побольше. Потому что мало где есть.

Зелени хочется побольше, побольше цветов.

Планируется, что свой голос за кандидатов на депутатское кресло в Чкаловском избирательном округе отдадут 63 тысячи 918 жителей.