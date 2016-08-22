Лезгинка и 100-метровый стол еды: фестиваль грузинской национальной культуры пройдет 27 августа в Минске

Новости Беларуси. Между Минском и Грузией увеличился товарооборот. Сегодня это около шести миллионов долларов США. Примечательно, что экспортные поставки увеличились в два раза и составляют свыше двух миллионов долларов. Кроме того, деловые партнеры планируют создать новые совместные предприятия различной направленности, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Но Минск и Тбилиси укрепляют не только торгово-экономические, научно-технические, но и культурные отношения. Уже в эту субботу в Верхнем городе с 12-ти до 21-го часа состоится фестиваль грузинской национальной культуры.

Ровно год назад обе столицы подписали соглашение о побратимских связях. И председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поддержал инициативу партнеров по организации масштабного гастрономического и культурного праздника наподобие белорусских «Дожинок».

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Такие мероприятия позволяют лучше понять друг друга, лучше понять национально-культурные и языковые особенности, приобщиться к большому культурно-историческому наследию.

27-го августа фестиваль будет удивлять минчан уже во второй раз. Помимо дегустации аутентичных грузинских блюд на стометровом столе, столичных гурманов ожидают мастер-классы известных шеф-поваров по приготовлению хинкали, хачапури, чурчхелы. Также можно будет научиться стричь овец, лепить глиняную посуду и танцевать лезгинку.