Паркуй прокатный байк удобно для других и получай за это бонусы

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:

Операторы байк-шеринга придумали сейчас приложение – возможность парковать велосипеды там, где это удобно, там, где это не будет мешать другим, и за это начислять бонусные баллы. То есть те люди, которые будут комфортно для других парковать велосипеды, они будут затем за более бюджетные средства пользоваться велосипедами. Это хорошее такое начинание. И я думаю, что многие его поддержат и будут теперь следить за тем, где оставлять велосипеды.