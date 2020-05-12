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Паркуй прокатный байк удобно для других и получай за это бонусы

12 мая 2020 08:37
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О велодвижении в Минске говорили в программе «Большой город».

Паркуй прокатный байк удобно для других и получай за это бонусы -1

Максим Пучинский, заместитель директора Минского велосипедного общества:
Операторы байк-шеринга придумали сейчас приложение – возможность парковать велосипеды там, где это удобно, там, где это не будет мешать другим, и за это начислять бонусные баллы. То есть те люди, которые будут комфортно для других парковать велосипеды, они будут затем за более бюджетные средства пользоваться велосипедами. Это хорошее такое начинание. И я думаю, что многие его поддержат и будут теперь следить за тем, где оставлять велосипеды.

# Велосипед # общество # Максим Пучинский # Екатерина Забенько

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